Álvaro Fidalgo previo al duelo vs Real Madrid: "Todo el mundo sabe lo que es América"

Álvaro Fidalgo, mediocampista de las Águilas, confesó que no titubeó en ningún momento en llegar al cuadro azulcrema, ya que "todo mundo sabe lo que es el América".

El mediocampista español habló al Diario Marca sobre lo que es el cuadro de las Águilas y el sentimiento que le puede generar enfrentar un partido contra el Real Madrid, equipo dónde se formó.

Fidalgo explicó por qué decidió firmar con el América. "Todo el mundo sabe lo que es el América, el equipo más grande de México. El fútbol es distinto aquí, pero hay muchísima calidad y mucho nivel".

Santiago Solari, quien fuera entrenador de las Águilas, fue un personaje muy importante en su llegada a México, ya que cuando habló con él del proyecto, no tuvo mucho que convencer a Fidalgo, quien a sus 23 años quería una oportunidad de brillar en Primera División y la Liga MX se la dio.

"Hablé con él (Solari) y no pude decir que no. No tuvo ni que decirme nada. El América, además, es un club enorme, con una masa social impresionante", sentenció Fidalgo en palabras al diario español.

