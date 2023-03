Álvaro Fidalgo consideró que, el gol que le anularon al América en el partido contra Pachuca fue un error arbitral; sin embargo, aseguró que el equipo no puede poner esto como una excusa ante la derrota.

“Hoy Luis intenta bajar la pelota, yo mismo con él y me dijo que si quería bajar la pelota y es gol, creo que no hay ningún tipo de duda que es gol, pero no pasa nada y un club como nosotros no podemos poner ninguna excusa”, declaró Fidalgo en zona mixta.

Adonai Escobedo fue el silbante encargado de dirigir el encuentro entre Águilas y Tuzos, por lo que el mediocampista español, recordó que éste también estuvo de encargado en el VAR en la Final ante el Monterrey en Concachampions, y aseguró que también se equivocó al momento de validar el único tanto con el que los Rayados se coronaron.

“Sinceramente, el trabajo de los árbitros es muy difícil, jamás me meteré en su trabajo, pero en mi punto de vista, el árbitro del partido del VAR en la Final de la Concachampions. En el gol de Funes Mori, Seba (Cáceres) intenta despejar la pelota y Funes la mete en fuera de juego y es gol, el estaba en el VAR fue gol”, finalizó.

