Tano Ortíz sobre la afición: 'Tienen derecho de manifestarse como quieran, yo soy el DT'

Fernando Ortíz dejó claro que su posición como entrenador de América le da la facultad de tomar las decisiones con respecto a los futbolistas que juegan minimizando y entendiendo que la afición puede expresar sus descontentos como sucedió esta noche con Óscar Jiménez y Miguel Layún.

“Lo analizaré en frío. La afición tiene todo el derecho de manifestarse como quieran, yo soy el entrenador, si no que venga alguien a dirigir. Yo estoy tranquilo, sé las decisiones que tengo que tomar para el bien de la institución”, aclaró el Tano.

A pesar de que las Águilas fueron exhibidas prácticamente desde que arrancó el partido, Ortíz aseguró que su equipo le gustó debido a que nunca bajó los brazos.

OJO AL MENSAJE DE 'TANO' ORTIZ De acuerdo con el DT del América, la afición está en su derecho de expresarse (sobre Jiménez), pero no hará caso a lo que pide la afición, pues él toma las decisiones. @v_ddiaz pic.twitter.com/xyzRaFhpTF — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 5, 2023

“Individualmente no hablo nunca. El equipo me gustó, intentó los 95 minutos ir a buscar el resultado. No fuimos eficaces, ellos sí. Duele, claro que duele. El resto lo analizo tranquilo en la oficina”, afirmó.

“Soy el responsable, pero a la vez estoy satisfecho de que el equipo fue a buscar. Cuando el equipo demuestra que va a buscar descontar contra un equipo difícil a mí me gusta. El partido no fue para ese marcador. Sí es un rival que con la mínima distracción o desatención te puede convertir y nos convirtió”, añadió.

Sobre el gol que le anularon a Diego Valdés, el entrenador admitió que todo el equipo pensó que erá válido y que no entendió la razón por la cuál fue invalidado.

“Todos creíamos que era bueno. La explicación del VAR no la entendí, después analizaremos mejor, veremos por que no fue gol, pero ya está, volver para atrás no puedo", declaró Fernando Ortíz.

