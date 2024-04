Álvaro Fidalgo sobre los rumores de su salida de América: 'Sólo pienso en salir campeones'

Centrado en América. Ante los rumores de las últimas semanas sobre su posible salida del equipo, así como de la posibilidad de nacionalizarse para jugar con México, Álvaro Fidalgo aseguró estar con la mente únicamente en ganar los dos trofeos que están disputando las Águilas.

En conferencia de prensa, el mediocampista español señaló que "no le gusta pensar en su futuro" y que ahora está concentrado en volver a vencer a New England Revolution en la Concacaf Champions Cup para avanzar a las Semifinales del torneo.

“Es un tema que en las últimas semanas me pusieron como en cinco equipos diferentes y en Selección Mexicana. Yo me centro en los dos títulos, ir partido a partido, no pienso en otra cosa que no sea salir campeones, estar 26 de mayo y 2 de junio en cada final.

"No hay nada que no sea América, salir campeón de los dos torneos, no pienso en otra cosa, no me importa nada más. No me gusta hablar en mi futuro porque me centro en el día a día y es lo que puedo decir. Sueño con estar en las dos finales que es por lo que luchamos”, explicó.

Fidalgo aclaró que es muy importante para el equipo dar un buen partido de Vuelta en el Estadio Azteca, recordando que las Águilas perdieron en casa en el segundo episodio de la eliminatoria contra Chivas.

“Mañana tenemos un partido muy importante, con la cuenta pendiente que tenemos como grupo de mejorar las Vueltas. Esperemos conseguirlo, estamos enfocados en los dos torneos, no pensamos en nada más al día de hoy. Para el equipo y para todos es muy importante estar en Semifinales”.

