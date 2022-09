América: Alejandro Zendejas no entonó el Himno Nacional previo al Clásico

El caso de Alejandro Zendejas y la Selección Mexicana ha dado de que hablar en las últimas semanas, y ahora el mexicoamericano volvió a acaparar los reflectores con una polémica previo al Clásico Nacional.

El volante de las Águilas no entonó el Himno Nacional mexicano momentos ante de iniciar el América vs Chivas, situación que levantó voces en redes sociales, pues algunos lo tomaron como un mensaje para Gerardo Martino.

Y es que Zendejas fue descartado para el partido contra Paraguay por no renunciar a la Selección de Estados Unidos, después el Tata calificó como ‘extorsión’ el hecho de no firmar los documentos por no tener un lugar en el Mundial de Qatar 2022.

Esta no es la primera ocasión que el volante es señalado por una situaciónn similar, pues en su segundo y último partido como seleccionado mexicano tampoco se le vio entonando el himno.

