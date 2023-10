Estos amistosos sirven mucho. América disputará un Clásico Nacional amistoso en la ciudad de Los Ángeles el fin de semana en que no habrá actividad en la Liga Mx por la Fecha FIFA y para Álvaro Fidalgo estos compromisos ayudan mucho a todos esos jugadores que no son llamados a sus selecciones.

"Al final para nosotros que no tenemos Selección es importante no perder el ritmo y seguir con ritmo de competición, nos viene bien jugar así que se viene un Clásico que al final cuando estás dentro del campo no es un amistoso porque es un partido que hay que ganar igual, así que tenemos que seguir con ritmo de competición y también pensar en Santos la semana que viene", afirmó el español.

Respecto a la calidad que existe en la plantilla, el mediocampista azulcrema destacó que en los últimos compromisos no se notó una diferencia en el nivel del equipo a pesar de las rotaciones que hizo André Jardine.

"Creo que se vio que el Mister rotó en estos partidos y se vio que cualquier jugador puede ser titular, cualquier jugador que juegue lo hará muy bien y eso es muy importante para el grupo y más para la liguilla que se estará jugando en cinco fechas, así que el que todos estemos al cien y que cada uno que juegue y que esté al cien es importantísimo", comentó Álvaro Fidalgo.

