La victoria fue un respiro en Coapa. Para André Jardine haber rescatado los tres puntos ante Necaxa es oxígeno puro que termina por aliviar el estado peligroso al que el América estaba por entrar, sin embargo, sabe que uno de los errores principales en el funcionamiento pasan por el sector defensivo.

"Un sentimiento de alivio porque la victoria era muy importante, no podíamos dejar escapar estos tres puntos. Siempre con la señal de alerta sabemos que tenemos que ser más consistentes defensivamente. Aún cometemos algunos errores, sobre todo los errores colectivos, que ahí la responsabilidad es totalmente mía. Hay que encontrar a momento entrenar más y a corregirlos, pero qué bueno que cuando tú ganas el partido puedes corregir los problemas que tienes con tres puntos", declaró el estratega brasileño.

Sobre la actuación de Emilio Lara, quien salió abucheado luego de su decepcionante desempeño en el partido, el técnico aseguró que todavía le falta madurar.

"Tenemos que tener calma. Emilio Lara para mí es un gran jugador, tiene mucho futuro, pero aún le cuesta la experiencia. No es un jugador considerado de experiencia a pesar de ya tener muchos minutos, pero cuando el entorno no es positivo, la ansiedad pega, cuando hay un partido más cerrado como acabó siendo el de hoy, no solo Lara, pero todos los jugadores mayores. Nuestro equipo es bastante joven y hay que entender esto", afirmó André Jardine.

