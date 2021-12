América: #AntunaNoFirmes, exige la afición azulcrema en redes sociales

En días recientes se dio a conocer la intención de América y Chivas de realizar un cambio de jugadores, donde estarían involucrados Sebastián Córdova y Uriel Antuna.

Con el paso de los días, lo que surgió como un rumor fue tomando más fuerza hasta el punto de que la información señala que sólo hace falta la firma de Uriel Antuna, aceptando las condiciones que le pone América, para que el intercambio se cristalice.

Es por esa razón que la afición azulcrema hizo tendencia el hashtag: #AntunaNoFirmes, para que el jugador rojiblanco no llegue a Nido de Coapa.

"No eres bienvenido en el @ClubAmerica así que #AntunaNoFirmes", "Si Córdova se quiere ir muy su pedo, pero Antuna no quiere y ni lo queremos en el equipo así que #AntunaNoFirmes @ClubAmerica", "#AntunaNoFirmes La gente no te quiere con la amarillo y azul !!! Te queda grande" y "Está no es tu casa ni estos tus colores. No eres bienvenido #AntunaNoFirmes Respeta a tu afición @ClubAmerica", fueron algunos de los tantos mensajes que se leyeron en Twitter.

Si Córdova se quiere ir muy su pedo, pero Antuna no quiere y ni lo queremos en el equipo así que #AntunaNoFirmes @ClubAmerica — Jorge Saucedo (@soysaucedo13) December 3, 2021

Está no es tu casa ni estos tus colores. No eres bienvenido #AntunaNoFirmes respeta a tu aficion. @ClubAmerica — Darylo Montenegro (@darylover23) December 3, 2021

#AntunaNoFirmes La gente no te quiere con la amartillo y azul !!! Te queda grande pic.twitter.com/u2j25l9enw — Oliver MalaManera (@ElVagoSustancia) December 3, 2021

#AntunaNoFirmes no te queremos en el América, queremos jugadores que sientan la camiseta, no querémos más desechos de los demás equiposss.... — Jordy Moreno (@jordymoreno10) December 3, 2021

Los americanistas hacen TT #AntunaNoFirmes porque evidentemente es malísimo y los chivahermanos dispuestísimos a recibir esto. Se merecen cada segundo del vergarato. pic.twitter.com/b5xsogLpFc — igi (@sigimero) December 3, 2021

Al momento de la redacción de esta nota, el hashtag #AntunaNoFirmes se ubica en la segunda posición de las tendencias nacionales en Twitter.

