América: Roger Martínez, con opciones poco flexibles para salir a Boca Juniors

Parece que una vez más será muy complicado que se de la salida de Roger Martínez de América. El futbolista es pretendido desde hace tiempo por Boca Juniors, sin embargo, en Coapa no serán flexibles como en ocasiones anteriores con clubes argentinos y exigirán el dinero por delante, sin opción de plazos o pagos diferidos para evitar una nueva experiencia amarga como sucedió con Independiente.

Por ahora el interés del conjunto Xeneize por el delantero colombiano se encuentra en pausa ya que la directiva azulcrema no cederá a su jugador sino es en una venta, razón por la cual los argentino salieron a buscar una segunda opción, el peruano Paolo Guerrero. Se sabe que el directivo de Boca, Jorge 'Patrón' Bermúdez viajó a Brasil para reunirse con el atacante andino, quien rescindió contrato con el internacional brasileño y podría llegar libre a Boca.

Es verdad que se trata de un futbolista veterano y que a sus 37 años Guerrerro solo interesa por un año, mismo que ocuparían para poder negociar con más tiempo el fichaje de Martínez.

Lo cierto es que Roger se revaloró de la mano de Santiago Solari pues no solo volvió a ser un recurrente con las Águilas, sino que además, otra vez fue tomado en cuenta por su Selección, a quien ayudó recientemente en un juego eliminatorio con una anotación en La Paz.

En el Nido no es un secreto que el atacante colombiano es desde hace tiempo no de los elementos que desean ubicar en otro club y no e spara menos tomando en cuenta que en los tres años que lleva en el equipo han sido más los infortunios dentro y fuera de la cancha que las buenas actuaciones.

