América: Bruno Valdez, orgulloso por igualar récord goleador de Alfredo Tena

El futbolista del América, Bruno Valdez, se mostró orgulloso tras igualar el récord de Alfredo Tena en ser el defensa con más goles (26) con el conjunto de las Águilas, sin embargo, descartó ser una leyenda americanista.

"La verdad también es un orgullo alcanzar a Alfredo Tena por lo menos en goles porque el sí es una leyenda del club, es muy respetado acá y tuve el placer de conocerle, compartimos ideas transmitimos también el cariño al club y las ganas de defender esta institución", mencionó el zaguero central en entrevista con TUDN.

Por otra parte, el futbolista paraguayo también destacó la importancia de entrar en la historia del club alcanzando la cifra de los 200 partidos disputados con la playera azulcrema, una situación que le costó trabajo, ya que se enfrentó a temas de lesiones que lo mantuvieron alejado de las canchas en varios encuentros.

“La verdad un orgullo para mí estar en la historia del club, yo cuando llegué me propuse eso porque tenía muchos compatriotas que habían marcado mucha historia, entonces yo quería también estar ahí a la altura de ellos y lo de los 200 partidos por fin venía de muchos partidos sin jugar por temas de lesiones", añadió.

Bruno relató lo sucedido para que él fuera el pateador del penal que a la postre le terminaría dando la victoria al América 2-3 ante Santos en el partido correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Clausura 2022.

"Estaban los pateadores, Richard y Valdés, después bromeaban que me confundí de Valdés, pero yo quería patear, primero porque tuve la mala fortuna del autogol y luego por vengo de una mala de racha de no jugar por una lesión y a mí me afecta mucho no jugar, no estar en la cancha porque soy muy apasionado, quisiera siempre estar en todos los partidos, pero también soy consciente que tengo que ponerme a punto para darle a la gente lo que ellos quieren. Fui, agarré el balón, le dije a Cachorro que me dejara y me dijo que sí, pero me dijo que con confianza como tres o cuatro veces, y nada, fue (gol)", señaló.

