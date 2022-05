América: Bruno Valdez reconoció que estuvo enojado por la falta de minutos

La zona del campo que mostró las más alta mejoría con la llegada de Fernando Ortíz al banquillo de América, fue la defensa. Bruno Valdez, experimentado líder de la zaga azulcrema, reconoció que estuvo enojado por la falta de minutos; sin embargo, nunca dejó de apoyar a sus compañeros sabiendo que la competencia interna era leal.

"A mí me tocó estar fuera y estaba enojado por no jugar, pero obviamente siempre apoyando, ellos sabían que si no estaba yo los apoyaba desde donde estaba, todos hacemos eso, estamos motivados al cien por ciento", confirmó el defensor paraguayo.

"En todas las líneas hay una competencia muy buena, muy sana, nos exigimos cada uno para poder estar dentro de los once, ya después el Profe decide quién juega y quién no y eso lo tenemos muy claro", agregó.

Respecto a la pausa por las series de Repechaje, el defensor paraguayo aseguró que en esta ocasión esa no será una excusa para hacer una buena Liguilla.

"El torneo pasado sí nos perjudicó el tema de las pausas porque fueron tres semanas por Fechas FIFA, hoy creo que no y venimos motivados y trabajando, teníamos que esperar a ver quién era nuestro rival, pero creo que ahora eso no es una excusa", finalizó Bruno.

