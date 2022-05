Uriel Antuna sobre el Tigres vs Cruz Azul: 'Esto no es de nóminas, es de futbol'

Uriel Antuna está consciente de que Tigres posee una de las plantillas más caras y poderosas de la Liga MX, sin embargo, el jugador de Cruz Azul destacó que los partidos se ganan en la cancha con un buen funcionamiento y futbol.

"Tienen una de las nóminas más altas, pero también sabemos que esto no es de nóminas y es de futbol", declaró en entrevista para TUDN.

Por otra parte, el 'Brujo' aseguró que siente un gran cariño por La Máquina a pesar de no llevar mucho tiempo en la institución celeste.

"Me voy encariñando cada vez más de esta institución, que me he encariñado mucho y me ha dado la oportunidad de seguir creciendo", añadió.

Asimismo, Antuna confirmó que tiene el objetivo de regresar a Europa, pero dejó claro que antes quiere conseguir cosas importantes y trascender con los cementeros.

"Obviamente tengo un sueño muy clavado que es regresar a Europa, pero ahorita estoy aquí en Cruz Azul y quiero quedar Campeón primero, lograr cosas importantes, quedar en la historia de Cruz Azul, irme contento", mencionó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: CATA DOMÍNGUEZ DESCARTÓ QUE LA MÁQUINA SEA EL 'CABALLO NEGRO' DE LA LIGUILLA