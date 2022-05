Jurado tras atajar dos penaltis: ‘Es mera intuición, hay que tener serenidad”

Sebastián Jurado se convirtió en uno de los protagonistas celestes, tras al salvar a La Máquina en la tanda de penaltis frente a Necaxa. Luego de celebrar su pase a la Liguilla, el arquero celeste aseguró que fue intuición en el preciso momento para evitar caer ante los Rayos.

"Yo creo que es mera intuición en el momento y salió así. Con mucha mesura, hay que tener serenidad para tomar todos los momentos, también humildad para saber que viene una etapa diferente. Viene la Liguilla y que es a lo que apuntábamos, entonces considero que tenemos que trabajar con todo, pensar en el día a día", declaró el arquero celeste.

Por otra parte, Jurado habló sobre los amargos momentos que ha tenido estando bajo los tres palos supliendo a Jesús Corona; sin embargo, el juvenil aseguró que es parte del juego y que de los malos resultados va aprendiendo.

"Son momentos que debes pasar, todo lo que pasa es para bien, así lo considero. Me ha mantenido maduro, me ha mantenido tranquilo, pero principalmente humilde de corazón para aceptar cuando me equivoco, cuando hago las cosas bien y para nada he pasado las cosas mal, todo lo que pasado ha tenido un propósito", señaló.

