América: Bruno Valdez se visualiza haciendo gol en su regreso tras la lesión

Bruno Valdez, defensa del América, continúa evolucionando favorablemente de la lesión que sufrió de ligamentos en agosto pasado, así lo confirmó el jugador, quien reveló que implementó un plan de trabajo con el que gradualmente se ha podido recuperar, pues incluso ya pudo trabajar con el balón.

“Me puse un plan de por día ir marcando en el calendario, tengo los planes ahí, fui trabajando de a poquito en fuerza, movimiento, movilidad de la rodilla, en planificar de primero caminar bien y de agarrar un poquito de fuerza, hoy empecé con un poquito de toque de balón, me puse el zapato y te imaginarás lo feliz que estaba, ellos me dan los trabajos por semana; yo a las tres semanas y media ya podía doblar y estirar casi todo, y eso también ayudó a mi recuperación, me dicen que tengo una masa muscular muy buena y eso me va ayudar mucho.

“Estoy tranquilo porque como dicen ya estoy en una etapa donde voy a empezar a hacer un poco más, pero moderado por el tema de las cargas y debo estar tranquilo, cualquier molestia que tenga debo comunicarla y estoy tranquilo, mentalizado, quisiera poder ya estar lo más rápido posible, pero es conveniente llegar y no volver a retroceder. Vamos a paso firme por ese lado”, explicó en entrevista publicada en el canal de Youtube del club.

El zaguero guaraní, mostró su agradecimiento a los doctores y preparadores físicos del club, quienes dijo, lo han apoyado durante todo el proceso de rehabilitación, pues desde un inicio le han dado fuerza y le han hecho saber que va a salir avante de esta lesión.

“Me están ayudando el doctor Vázquez, Cristian Motta, Carlos Pecanha y Eder, la verdad estoy muy agradecido con ellos porque es una etapa donde el jugador tiene muchas preguntas, si voy a estar bien, si voy a hacer el mismo jugador que era antes y ellos me decían que me quedara tranquilo con la mente positiva que yo sí o sí voy a salir y voy a salir mejor de lo que estaba y creo no pasaron dos horas (de la cirugía) y Carlos Pecanha me dijo 'Dale para delante, vamos a probar la rodilla' yo estaba todo vendado, no sabía si hacerlo o no, pero con confianza me paré y me pude apoyar con la pierna que recién me había operado hace tres, cuatro horas”, relató.

Bruno ya piensa en volver a las canchas e incluso, ya visualiza el partido que servirá como escenario para su regreso con América, el cual no sólo espera ganar pues, además, dijo que se ve colaborando con una anotación.

“Estuve hablando con mi familia y les dije que el día de la concentración me voy a ir tres horas antes a esperar a mis compañeros, voy a estar muy emocionado y muy feliz por ese momento, me visualizo ganando ese partido con el marco en cero y haciendo un gol yo”, finalizó.