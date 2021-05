América: Busca que Roger Martínez y Nicolás Benedetti salgan del club

El escándalo que se vivió hace unos días en los pasillos de Coapa luego de que se filtraron las imágenes de algunos jugadores en una fiesta con excesos, fue la gota que derramó el vaso de paciencia y tanto a Roger Martínez como Nicolás Benedetti se les buscará nuevamente su salida del América.

Desde su llegada a Coapa, han sido más los días lesionado que los días de gloria para Benedetti y con el reciente episodio de la fiesta en donde manchó la imagen de la institución azulcrema, en América tienen claro que una de sus prioridades es encontrarle salida al colombiano sin importar si es venta, préstamo o como moneda de cambio, lo que les urge es acomodarlo y liberar su plaza de extranjero.

No así el caso de Roger, de quien si piden el dinero que se invirtió en él para que pueda abandonar la institución. De momento el único club que ha levantado la mano es Boca Juniors de Argentina, equipo que con anterioridad había ya solicitado un préstamo, pero ante las negativas de la directiva de las Águilas el conjunto Xeneize estaría dispuesto a dar 9 mdd por los servicios del delantero, señalan desde Argentina; no obstante, América confirmó que su jugador no sale por menos de 11 millones verdes.

La actuación de Martínez en los Cuartos de Final ante Pachuca donde marcó dos goles, confirmó que el delantero de las Águilas recuperó su mejor versión; sin embargo, en Coapa sigue firme la idea de venderlo al mejor postor.

Y es que con todo y el despertar de Roger, en el recuento de los daños han sido más los problemas extracancha que el colombiano ha dado en su paso como jugador de las Águilas que sus buenas actuaciones.

Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas, no quiso opinar ayer durante un evento de América Femenil, sobre el caso de los 'fiesteros' Richard Sánchez, Roger Martínez, Nicolás Benedetti y Leo Suárez. Ahorita estamos todos de vacaciones”, se limitó a contestar.

