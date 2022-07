América: Cabecita Rodríguez volvió a México para buscar el Mundial

La sensación en el americanismo en estos días es sin duda la incoporación de Jonathan Rodríguez, delantero que conoce a la perfección la Liga y que regresó luego de su aventura en Medio Oriente por 6 meses, durante su presentación el Cabecita afirmó que desde que habló con Fernando Ortíz confirmó que quería llegar a las Águilas.

“La decisión fue por el club, porque es América, es una oportunidad importante en mi carrera. Desde que hablé con Tano y me dijo de la posibilidad de venir dije que sí por la oportunidad que representa este club. En lo físico vengo bien, me ha costado el tema de la altura, pero poco a poco voy a agarrando el ritmo y a la idea que quiere el Tano”, afirmó el uruguayo.

El futbolista azulcrema agregó que no se esperaba la recepción que le dio la afición y que dentro de sus metas está hacer bien mas cosas con América para poder ser tomado en cuenta por su selección.

“La verdad sí, nunca pensé que me fueran a recibir de la forma en que lo hicieron hoy, fue maravilloso. Es un club muy grande, a donde vas la gente te lo hace saber. En el momento que me dijeron de volver a México y a América, sin pensarlo dije que sí porque sabía a donde venía. También la posibilidad de pelear por un Mundial, allá no se me daba mucho porque el futbol no es tan competitivo como acá. Estoy feliz y a aportar mi granito de arena por cosas importantes”, comentó Jonathan Rodríguez.

