América: Calendario de las Águilas para el Apertura 2022

Preparados para el 'vuelo'. Luego de que el Atlas consiguió el Bicampeonato tras vencer al Pachuca en la Final del Clausura 2022, la Liga MX reveló el calendario del Apertura 2022.

Por tal motivo, en RÉCORD te presentamos las fechas y horarios de la próxima campaña que afrontará el América para buscar su Título 14.

Los azulcremas arrancarán el torneo ante el Campeón Atlas en el Estadio Azteca el sábado 2 de julio a las 21:05 horas y cerrarán la temporada de visita ante el Puebla el viernes 30 de septiembre.

A continuación, te compartimos el resto del calendario que tendrán los azulcremas dirigidos por 'Tano' Ortiz.

Monterrey vs América | Jornada 2| sábado 9 de julio| Estadio BBVA

América vs Toluca | Jornada 3| miércoles 13 de julio| Estadio Azteca

Xolos vs América | Jornada 4| sábado 23 de julio| Estadio Caliente

América vs Santos | Jornada 5| 14 de septiembre| Estadio Azteca

León vs América| Jornada 6| domingo 31 de julio| Nou Camp

América vs Juárez| Jornada 7| sábado 6 de agosto| Estadio Azteca

Pumas vs América| Jornada 8| sábado 13 de agosto| CU

Pachuca vs América| Jornada 9| miércoles 17 de agosto| Estadio Hidalgo

América vs Cruz Azul| Jornada 10| sábado 20 de agosto| Estadio Azteca

Mazatlán vs América| Jornada 11| viernes 26 de agosto| Kraken

América vs Tigres| Jornada 12| sábado 3 de septiembre| Estadio Azteca

América vs San Luis| Jornada 13| martes 6 de septiembre| Estadio Azteca

Necaxa vs América| Jornada 14| viernes 9 de septiembre| Estadio Victoria

América vs Chivas| Jornada 15| sábado 17 de septiembre| Estadio Azteca

Querétaro vs América| Jornada 16| miércoles 24 de agosto| Estadio Corregidora

Puebla vs América| Jornada 17| viernes 30 de septiembre| Estadio Cuauhtémoc

¿EN QUÉ FECHAS SE DISPUTARÁN SUS CLÁSICOS?

Clásico Capitalino: Pumas vs América| Jornada 8| sábado 13 de agosto| Estadio Olímpico Universitario

Clásico Joven: América vs Cruz Azul| Jornada 10| sábado 20 de agosto| Estadio Azteca

Clásico Nacional: América vs Chivas| Jornada 15| sábado 17 de septiembre| Estadio Azteca

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SANTIAGO BAÑOS A LA AFICIÓN: 'NUESTRO ESFUERZO ES POR Y PARA USTEDES'