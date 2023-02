América: Carlos Reinoso celebra gran momento de Henry Martín

Carlos Reinoso mostró su alegría por el gran momento que atraviesa, Henry Martín, quien está próximo a ingresar al top 10 de los máximos goleadores en la historia del América, por lo que espera pronto pueda superar su marca.

“Lo alenté, nos saludamos con mucho respeto y mucho cariño, lo saludé, y como yo soy de los goleadores de la historia del América, no siendo goleador, porque yo fui medio volante, así que para mí es un orgullo estar en esa lista y le dije que me pasara lo más rápido posible para que también esté en la historia y lo va consiguiendo. Me alegró mucho por él, porque es un gran chico”, declaró Reinoso en charla con RÉCORD.

Asimismo, el ‘Maestro’ señaló que la única expectativa que se tiene de las Águilas es el título, y considera que la plantilla actual, tiene todo para conseguirlo.

“En América solo hay una expectativa, ser campeón y nada más. Yo creo que América siempre tiene planteles para ser campeón y esperemos que este año lo logremos”, mencionó.

El exfutbolista chileno espera que los dirigidos por Fernando Ortiz, a quien elogio por su gran desempeño como entrenador, logren sumar de a tres en sus próximos dos encuentros para meterse de lleno en la pelea por el liderato.

“Empezó lento el equipo, pero no ha perdido va invicto y sin perder en estos partidos ya está en cuarto lugar, que es el lugar que se merece. Mañana juega con San Luis, después viene Tijuana y si se sacan los seis puntos, América estará apuntando más arriba, que es el lugar que se merece y el plantel y el Tano, creo que el Tano lo ha hecho bastante bien”, finalizó.

