América: Diego Lainez no es buscado por las Águilas; permanecerá en Europa

Por ahora la intención es quedarse en Europa. Diego Lainez tiene contrato con el Real Betis hasta 2024 y RÉCORD pudo confirmar que por ahora no hay planes de regresar al América.

Es verdad que la actividad del canterano azulcrema no es la deseada, por lo tanto no descarta abandonar al conjunto sevillano, sin embargo, el atacante mexicano hoy no tiene en mente volver a nuestro país.

Se sabe que la directiva de las Águilas estuvo recientemente en Europa, no obstante, su presencia en el Viejo Continente obedece a una gestión en Alemania con el equipo Femenil.

Y es que en la últimas horas trascendió que el menor de los Lainez podría estar cerca de firmar su regreso al club que lo vio debutar, pero gente cercana al jugador descartó dicha posibilidad.

"Ahora no hay nada, la idea es que se quede en Europa", aseguró una fuente consultada por RÉCORD.

