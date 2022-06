América: Directiva azulcrema descartó fichaje de Eduardo Salvio

América continuará buscando al 'killer' que le falta en otro lado. Y es que los azulcremas no ficharán al delantero de Boca Juniors, Eduardo Salvio, este verano.

De acuerdo con El Francotirador, columnista de RÉCORD, el atacante de los Xeneizes no le interesa a las Águilas, por lo que su fichaje con los de Coapa no se dará aunque no renueve su contrato, el cual se vence el 30 de junio.

"Descártenlo, pasa de la de edad de la política de fichajes en América y encima, trae historial de lesiones… Así que puro humo sudamericano…", escribió.

Eduardo Salvio cuenta únicamente con tres anotaciones en la presente temporada de la Liga Argentina, todos en torneos de copa. Dos los ha marcado en la competencia local y el otro en la Libertadores.

El futbolista argentino se encuentra lesionado luego de sentir molestias musculares previo a un partido, por lo que se tardará de 15 a 20 días en recuperarse, es decir, dos días antes de que América inicie su participación en el Apertura 2022.

Salvio, de 31 años, ha jugado en equipos europeos como Benfica y Atlético de Madrid, equipo con el que ganó en dos ocasiones la Europa League. Mientras que con Los Encarnados, fue Campeón en cinco ocasiones de la Liga portuguesa.

