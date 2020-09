América: Directivo español, nuevo responsable de Fuerzas Básicas, visitó Coapa

Todavía no hacen el nombramiento oficial de Raúl Herrera como responsable de las Fuerzas Básicas en América, pero el directivo español ya está en el Nido conociendo las instalaciones.

Con 17 años de trayectoria en Villarreal, Herrera arribó a nuestro país para asumir la responsabilidad de los equipos inferiores de las Águilas, se sabe que gestionará desde la Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

El proyecto español tiene como objetivo formar a futbolistas con mayor versatilidad, con un desarrollo no sólo físico sino emocional que les facilite la adaptación a las exigencias de la Primera División.

Cabe recordar que precisamente el día de ayer, la directiva del América oficializó la salida de Alfredo Tena, quien fungía como Director de Fuerzas Básicas.