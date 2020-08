América: 'El equipo no nos ha gustado', aseguró Miguel Herrera

En América son conscientes de que la grandeza y trascendencia del club exigen el máximo en todo momento, y Miguel Herrera es el primero en reconocer que cuando estaban como líderes del Guard1anes 2020 hace un par de semanas tampoco estaba a gusto con el funcionamiento de su equipo.

"Qué bueno que estoy presionado en cuarto lugar general, dos jornadas atrás estábamos en primero y no gustaba el equipo. Sé perfectamente en qué equipo estoy, no nos ha gustado el equipo a nosotros ni a los muchachos", confirmó el Piojo.

"Los jóvenes se adaptan a la exigencia del club donde están, no importa si tienes experiencia o no, tienes una exigencia y yo les transmito eso. Yo estoy tranquilo, sé dónde estoy parado", agregó el estratega.

Una tercera derrota para mañana en San Luis podría empezar a considerarse cómo tocar fondo, por ello, Herrera reconoció que los últimos tropiezos lo ponen en alerta sin necesidad de presionarse con lo que esté pasando en otros clubes.

"No pienso que pasa en otros equipos. Aquí se pone como es la exigencia de este club, dos derrotas claro que deben poner luces amarillas a todos porque normalmente no se dan en este club. No me importa lo que pasa en otro lado, acá es América y sabemos dónde estamos sentados", afirmó.

"Trabajaremos para revertir la situación y mantenernos en la zona de calificación en el proyecto de las 17 fechas del torneo. Queremos levantar la copa para el dueño y nuestra gran afición", finalizó Herrera.

