En los últimos 10 torneos, ningún equipo de la Liga MX ha pisado la instancia de Semifinales como el América, cuadro que está a un paso de meterse de nueva cuenta a esta fase si hoy completa la obra ante el Atlético San Luis.

El conjunto de Coapa consiguió una cómoda ventaja de 3-1 ante los potosinos en el duelo de Ida, celebrado el miércoles en el Estadio Alfonso Lastras, por lo que en el Azteca parece que todo será un simple trámite para acceder una vez más a las Semis.

Pese a esto, Fernando Ortiz mostró respeto por el club rojiblanco, al considerar que son un equipo que cuenta con buen plantel y un excelente técnico, por lo que aseguró que la serie aún no está definida.

"No menospreciemos a San Luis. Tienen un buen plantel, un excelente técnico y en la Fase Regular no se le dieron algunos resultados, pero su trabajo se vio reflejado ante León. Salimos a jugar de la misma manera que en la primera fecha, tenemos que salir a jugar de la misma manera, la fase no está cerrada; ellos tienen jugadores que pueden desequilibrar y debemos tener máxima precaución", declaró el técnico americanista durante la conferencia de prensa.

"Todo el San Luis me preocupa, no solamente la zona defensiva u ofensiva. Son equipos que en estas instancias no tienen nada que perder. Lo dije, es futbol, trabajo para que ellos tengan seguridad y después, los errores existen. Nos suele pasar a menudo, sí, lo reconozco, y trabajo para corregirlo. Es futbol y a veces las cosas suceden, hay accidentes particulares donde nuestra defensa se ve expuesta a los errores y hay que trabajar".

Desde el Torneo de Apertura 2017, el conjunto de Coapa ha alcanzado al menos la ronda de las Semifinales en siete ocasiones, algo que ni si quiera los equipos regios han conseguido, pues tanto los Tigres como el Monterrey lo han hecho cuatro veces en el mismo lapso.

Con Miguel Herrera como técnico, la entidad azulcrema siempre llegó a las Semifinales, a excepción de su último campeonato que fue en el pasado Guard1anes 2020, en donde cayeron ante las Chivas. Hasta ahora el Tano ha llegado siempre a dicha instancia y en esta temporada buscará su primera Final.

Santiago Solari fue el único entrenador que nunca logró meterse a Semifinales, pues en los dos torneos completos que estuvo a cargo del equipo, siempre tropezó en Cuartos de Final.

MÁS SEMIFINALES EN LOS ÚLTIMOS 10 TORNEOS

América: 7

Monterrey: 5

Tigres: 4

León: 3

Cruz Azul: 3

ÚLTIMAS 10 LIGUILLAS DEL AMÉRICA

Apertura 2017: Semifinales

Clausura 2018: Semifinales

Apertura 2018: Final

Clausura 2019: Semifinales

Apertura 2019: Final

Guard1anes 2020: Cuartos de Final

Guard1anes 2021: Cuartos de Final

Apertura 2021: Cuartos de Final

Clausura 2022: Semifinales

Apertura 2022: Semifinales

PARTIDO: América vs Atlético de San Luis

ESTADIO: Azteca

ÁRBITRO: Daniel Quintero Huitrón

HORA: 21:16

TRANSMISIÓN: Canal 5 y TUDN

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAMIRO FUNES MORI APUNTA A DEJAR CRUZ AZUL Y VOLVER A RIVER PLATE, SEGÚN MEDIOS ARGENTINOS