Los jugadores del Atlas confían en que podrán mantener la ventaja ante Chivas y avanzar a las Semifinales del Clausura 2023.

Brian Lozano habló sobre la importancia del Clásico Tapatío, sabe que este juego significa mucho para los aficionados y no piensan decepcionarlos.

“Este clásico representa mucho para nosotros, para la afición, para la ciudad. Se juega mucho. Hay que asumirlo con mucha responsabilidad y esperemos avanzar. Confío en el equipo, sabemos que podemos ganar y ojalá el próximo domingo estemos celebrando todos”, dijo el 'Huevo' en una entrevista con W Deportes.

El mediocampista uruguayo no pierde la concentración, quiere ser campeón con el Atlas otra vez y no le hace caso a los rumores que lo ponen en el Cruz Azul.

“Yo estoy tranquilo y feliz acá. Estoy disfrutando y agradecido con el club que me trajo y me dio la confianza de volver a sentirme bien para jugar futbol. Pero como siempre digo, no le cierre la puerta a ningún equipo. Obviamente, uno ve los rumores que hay en redes sociales, pero no me meto en eso, dejo que se encargue mi representante”, finalizó.

