Henry Martín es duda para la Vuelta frente a San Luis; Fidalgo jugará

Henry Martín es la gran incógnita del América para encarar el duelo de Vuelta de los Cuartos de Final ante el San Luis en el Estadio Azteca, pues, el técnico, Fernando Ortiz señaló que será hasta mañana que decida si su goleador verá acción.

“Henry está bien, he hablado un rato con él antes del entrenamiento, trabajó diferenciado. Sigue un protocolo por la Liga y veremos como está. En la más mínima chance que no se sienta bien, no va a jugar. Veremos cómo amanece mañana para tomar una decisión por el bien de él y del equipo”, declaró el Tano en conferencia de prensa.

En el caso de Alejandro Zendejas, Ortiz aclaró que lo llevarán de a poco para no arriesgarlo, por lo que prácticamente está descartado para enfrentar a la escuadra potosina.

“A Ale vamos a llevarlo de a poco. Tiene muchas ganas como el resto de sus compañeros que están en el banco. Soy feliz de entrenar estos jugadores y veré el momento adecuado donde los pueda poner”, comentó.

Quien no tendrá ningún problema para asistir a la búsqueda por el boleto a Semifinales es Álvaro Fidalgo, pues el Tano reveló que el golpe que presenta en la muñeca no trajo consigo graves consecuencias.

“Álvaro tiene un golpe en la muñeca, se hizo un estudio y no ha salido nada. Puede jugar mañana, tuvimos varios golpeados. Médicos y kinesiología han trabajado para tenerlo bien mañana”, explicó.

El estratega argentino admitió que aún no decide si rotará el plantel tomando en cuenta que llega con ventaja en la serie, y, solo confirmó que Néstor Araujo jugará en lugar de Israel Reyes.

“Hoy a la mañana llegué, revisé, analicé y vi con lo que los chicos lograron al sacar la ventaja. No he tomado una decisión sobre rotar o no, pero estoy conforme con los que entraron. Va a jugar Néstor, será el que reemplace a Isra y del resto, sé que cuento con una plantilla preparada para afrontar en la cancha”, finalizó.

