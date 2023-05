América aún busca un nuevo lateral derecho y ya tiene dos fuertes candidatos

Le siguen buscando dueño a su banda. En América no quieren esperarse hasta que finalice su participación en el torneo y desde ya está tratando de encontrar al lateral derecho que solicitó desde hace tiempo su cuerpo técnico.

Recientemente se volvió a destapar el nombre de Kevin Álvarez como posible refuerzo azulcrema, sin embargo, RÉCORD pudo saber que el lateral de los Tuzos no es una opción viable para el club debido a que la directiva de Pachuca pide por lo menos 9 millones de dólares, una cifra que hoy están dispuestos a pagar.

Pero son otros nombres los que más llaman la atención en Coapa, Diego Barbosa de Atlas es uno de los que más llama la atención, solo que será hasta que termine su participación en el vigente Clausura 2023 cuando se tenga el acercamiento nuevamente recordando que es un futbolista con el cual ya ha habido contacto antes.

En el radar americanista también aparece Vladimir Loroña, uno de los jugadores que fue sondeado desde el semestre anterior solo que la directiva de Tigres no quiso entrar en negociaciones; no obstante, el panorama en esta ocasión es totalmente diferente ya que el jugador no está a gusto en la plantilla universitaria.

Y es que el medallista olímpico hoy es la tercera opción de Tigres en la lateral derecha tomando en cuenta que Javier Aquino y el joven Jesús Garza se turnan la titularidad, ocasionando que Loroña solamente haya jugado 15 minutos en todo el torneo, razón por la cual anhela salir rápido del club y por supuesto no vería nada mal unirse a las Águilas.

