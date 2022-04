América: Fernando Ortíz destacó el desempeño de sus jugadores tras vencer a Xolos

El América sigue al alza y tras la victoria de anoche en Tijuana. Fernando Ortiz destacó el desempeño de sus jugadores a quienes les agradeció por su entrega y compromiso.

“Ganamos en una cancha muy difícil, quiero destacar a mis jugadores, quiero resaltar la entrega, el sacrificio, la calidez humana y el entendimiento de la situación. Desde el momento que asumí, ellos entendieron y eso se vio reflejado en el marcador y en el partido. Palabras de agradecimiento a ellos (los jugadores) y hay que seguir de la misma manera, con humildad y con trabajo. Los 22 jugadores que nos acompañaron hoy (ayer) en este partido se ve que hay compromiso con la institución y con ellos mismos”, declaró Ortiz en conferencia de prensa.

Asimismo, el Tano no le dio importancia a la falta de gol de sus delanteros y a la falla de Federico Viñas que pudo significar el 3-0 a favor en el primer tiempo y le dio valor a este resultado, pues dijo que no es sencillo jugar en la cancha sintética del Caliente.

“Acá no importa quien convierta el gol, lo importante es el equipo, en este caso a Fede no le tocó marcar, pero si ayudó muchísimo al equipo y eso es destacable no me gusta hacer nombres propios. El equipo respondió en una cancha difícil, no es fácil venir a esta cancha sintética, y eso fue destacado para mis jugadores. Lo importante es el resultado y no esa falta de gol con respecto a mis delanteros”, explicó.

El próximo miércoles, las Águilas reciben al León en el Estadio Azteca, y el estratega argentino advirtió que afrontarán dicho encuentro con el mismo compromiso con el que han jugado contra todos los equipos que han enfrentado desde que él tomó el timón azulcrema.

“Todos los partidos que hemos jugado han sido difíciles, desde el inicio con Monterrey hasta el día de hoy (ayer) con Tijuana. Nosotros no hemos menospreciado a ningún equipo, los jugadores han salido al campo de juego sin importar el rival. Ese fue el mensaje que nosotros dimos desde el principio, hoy nos encontramos con rivales con mucha dificultad y lo han afrontado como una Final del Mundo, el miércoles tenemos otra Final en casa, prepararemos el partido y lo tomaremos de la misma manera que hemos enfrentado a los rivales que hemos enfrentado”, finalizó.

