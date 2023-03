América: Fernando Ortiz planea 'sacudida' en el once inicial de las Águilas

Semana complicada en Coapa, hay tensión luego de la sacudida contra Pachuca, los inconformes por falta de actividad comienzan a desestabilizar el grupo.

RÉCORD pudo confirmar que la armonía que se vivía en América se desvanece y que la unión con la que arrancaron el campeonato ya no es la misma pues hay varios que ya no están conformes con su papel de suplentes.

Y es que cada vez es más notorio que los pocos minutos que reciben algunos elementos no están siendo suficientes y lo reflejan con su actitud y falta de compromiso con el equipo siendo prácticamente nulos en su intento por revolucionar el partido.

Sin embargo, esta situación no es nueva con las Águilas, desde hace un par de semanas ya habían notado que los suplentes no están dando lo que se les pide cuando entran y aunque no lo pueden asegurar la hipotesis es que es su manera de manifestar su descontento.

Lo cierto es que después de la goleada recibida en casa, y de cara un partido tan complicado como Tigres en el Volcán, Fernando Ortíz ya planea modificaciones en su once y no solamente en la porteria, también en otras zonas del campo habrá movimientos.

En el tema de los lesionados, estamos en posición de decir que al Cuerpo Técnico le urge que se recuperen los dos volantes, ya que por derecha no han podido encontrar al reemplazo de Alejandro Zendejas y el equipo lo está extrañando.

Mientras que del izquierdo desean darle oportunidad a Brian Rodríguez debido a que su compatriota, Jonathan 'Cabecita' Rodríguez no está generando lo que el equipo necesita.

La buena noticia para los aficionados es que el Tano tiene opciones para todas las líneas en la banca y todo indica que ante los felinos apostará por una fórmula diferente pues sabe que la presión va en aumento y necesita sacudir el vestidor para que reaccionen.

