América: Fernando Ortiz, satisfecho con el rendimiento de su equipo vs Real Madrid

Fernando Ortiz quedó satisfecho con la forma en que América le hizo partido al Real Madrid y admitió que no entendía cómo es que el equipo que jugó ante Xolos el fin de semana quedó tan lejos de lo mostrado contra el campeón de la Champions League.

“La verdad que enfrentamos a un rival muy importante a nivel mundial y la sensación que me deja es que el equipo está, es el que muestra a diario, el que me deja conforme en los entrenamientos, que nos da un envión anímico para ir el domingo a León y plantarse de nuevo para hacer este juego porque realmente es el equipo. Lo del pasado con Xolos era algo inexplicable a la hora de resumir y analizar, pero este es el equipo que nos gusta y queremos que sea protagonista”, confirmó el Tano tras el juego contra el Madrid.

“Es el equipo que hay. Yo nunca tuve dudas ni voy a tener dudas con respecto a eso. A veces el futbol tiene estas cosas que analizando no entendemos que sucede, pero de mi parte como entrenador tengo que buscar las posibilidades para que seamos siempre el mismo equipo no importa con quien juguemos”, agregó.

El estratega azulcrema confirmó que no hay excusas para que su plantilla juegue de esta manera cada semana en la Liga.

“Es futbol, esto es así. Jamás de mi boca van a escuchar excusas con respecto a la cancha o la situación de juego. Son seres humanos que quizá en ciertos días no pudieron entrar en ritmo, no se encontraron, la incertidumbre de lo que sucedió en los primeros minutos y después a los tres días demuestran la calidad de jugo todos los que inician. Como entrenador me deja tranquilo, pero quiero llevar aún mas profundo ese mensaje para que todos los rivales que enfrentemos sea de la misma manera”, finalizó Ortíz.

