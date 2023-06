Gerardo Artega quiere seguir en Europa ante rumores de que América lo quiere

Mucho se ha hablado de los posibles fichajes del América, tanto futbolistas como entrenador y, tras los rumores de que Gerardo Arteaga puede dejar Bélgica para llegar al Nido que se han hecho presentes en redes sociales, el futbolista respondió.

El lateral mexicano expresó que prefiere seguir creciendo profesionalmente como futbolista en el Viejo Continente, por lo que de momento no sabe nada sobre ese rumor sobre las Águilas de cara al Apertura 2023.

“Sí vi en internet los rumores, pero yo no sé nada. No me han dicho nada. Yo quisiera seguir en Europa, claramente. Si me llegan ofertas de acá, prefiero seguir acá”, dijo Gerardo Arteaga en entrevista con Pierric Brinson.

Del mismo modo, Arteaga expresó que ya sea en el mismo club, el Genk, o en uno nuevo, pero la idea es quedarse en Europa y por qué no, llegar a una liga mejor en el Viejo Continente.

“Mi objetivo es dar un salto a una liga mejor. He estado jugando muy bien... igual si me toca estar en el club, lo voy a seguir haciendo, pero mi inspiración, mi motivación, es dar un salto”.

