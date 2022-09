América: Henry Martín consideró jugar en Chivas si salía de Las Águilas

Henry Martín se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, pues actualmente está peleando por el título de goleo y es el hombre con más anotaciones en el Primer Equipo del América. Además, está cerca de romper con su marca personal de goles en un torneo, mismo que igualó esta semana ante Atlético San Luis.

Sin embargo, el estar en un gran momento le costó bastante al delantero mexicano, que incluso fue abucheado por la afición en diversas ocasiones por no lograr mandar el balón al fondo de las redes.

Ante esta situación, el delantero comenzó a hacerse la idea de tener que abandonar a Las Águilas, pues comenzaron a llegarle ofertas de otros clubes, no obstante, Henry reveló en entrevista con ESPN que no tenía en mente dejar el club azulcrema aunque en caso de salir hubiera preferido defender los colores de Chivas, pues es uno de los cuatro grandes en la Liga MX.

"De mucha duda porque yo no me quería mover de aquí, pero decía, ‘si me voy a mover’, porque a mí mis representantes me hablaron y me dijeron: ‘sabes qué, está esto’, porque en realidad no habían hablado creo directamente con Santiago Baños; yo creo que este torneo fui la novia de todos, me ponían para todos los equipos y yo decía: ‘a irme a este o a otro equipo, no pues prefiero seguir en un equipo grande.

"Porque realmente Chivas es un equipo grande, está dentro de los cuatro más grandes de México, y yo decía, si se llega a dar un cambio, que me tengan que mover, que me tengan que sacar, pues prefiero eso, a irme quién sabe a dónde, pero yo no quería salir de aquí", comentó.

Al final, Henry Martín logró quedarse en el América y pelear por un puesto en la delantera del equipo, mismo que ha logrado luego de romper su sequía goleadora hace unas semanas, cuando enfrentó a León. Cabe recordar que el atacante mexicano logró anotarle a los equipos europeos a los que se enfrentó el conjunto azulcrema en Estados Unidos.

