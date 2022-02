América: Igualó marca negativa del 2011 cuando eran dirigidos por Reinoso; 6 partidos sin ganar

Durante el Clausura 2022, el América no ha logrado sumar de a tres, problemática que viene arrastrando desde la recta final del torneo pasado, acumulando seis partidos seguidos sin victoria, algo que no sucedía en Coapa desde el 2011, tiempos que fueron muy oscuros para la institución.

No obstante, este 'bache' no le quita el sueño a las Águilas, pues para Sebastián Cáceres el equipo no está al pendiente de los números y las rachas, y solo se enfocan en el rival en turno, por lo que esperan que ante el San Luis por fin puedan obtener el triunfo.

“La verdad no es algo en lo que estemos pendientes, vamos partido a partido, eso ya pasó y estamos enfocándonos en lo que sigue, tenemos que sumar de a 3 el más es importante siempre es el partido que se nos viene”, declaró el defensa azulcrema en conferencia de prensa.

La última vez que los de Coapa ganaron un partido oficial fue el pasado 23 de octubre, cuando se impusieron a Tigres 1-0 en duelo correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2021, duelo que se celebró en el Estadio Azteca.

Desde entonces a la fecha, los azulcremas han sufrido cuatro descalabros y tres empates, situación que tiene disgustada a toda su afición, misma que en redes sociales ha mostrado su inconformidad por los malos resultados y las formas en las que su equipo se ha desempañado dentro de la cancha.

Ante los potosinos, Santiago Solari volverá al banquillo de las Águilas y podrá echar mano de todos sus refuerzos para intentar ganar y con ello dejar atrás los fantasmas, pues de no hacerlo, este equipo acumulará ocho duelos sin victoria y superará a aquel equipo del 2011 que era dirigido por Carlos Reinoso y que es recordado como uno de los peores en la historia del club.

