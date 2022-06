América: Juan Pablo Rodríguez, motivado y feliz de unirse al cuerpo técnico de Tano Ortiz

Motivado y feliz por haber podido consolidar una meta que tenían de tiempo atrás, esas fueron las palabras de Juan Pablo Rodríguez, quien se acaba de unir al Cuerpo Técnico de Fernando Ortiz en América.

"Esto es algo que teníamos como proyecto desde que nos conocimos, estuvimos tocando puertas y no se abrió ninguna, después él tomó la decisión de venir a las Sub 20 de esta gran institución, se dio la oportunidad y la aprovechó", afirmó el Chato.

"La verdad es que estoy muy ilusionado, desde que existió la posibilidad de trabajar juntos desgraciadamente por cuestiones familiares y otros temas no se pudo dar en la Sub 20, pero ahora que me sumo al trabajo espero contribuir para que las cosas estén cada vez mejor y poner a América en lo más alto que es lo que se merece", añadió.

A su regreso a la CDMX, el Juan Pablo aseguró que el grupo que conoció y vio en el inicio de Pretemporada es alentador.

"Este es un equipo con mucha calidad, calidad humana, calidad deportiva con gran trabajo que Fer (Tano) ya pudo desarrollar durante varios partidos, tuvimos la fortuna de tener esta Pretemporada donde ya hay más conocimiento de entender este sistema y cosas que se pretenden, pero bueno al final hay que ejecutarlas dentro de la cancha", apuntó el Auxiliar Técnico.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: ÁNGEL ROMERO SE UNIÓ A LA PRETEMPORADA DE LA MÁQUINA