América: Jürgen Damm reconoció interés y acercamiento de las Águilas por ficharle

Jürgen Damm, extremo del Atlanta United, reconoció que existió un interés por parte del Club América, sin embargo, desmintió los rumores que señalaban un supuesto rechazo a la oferta de las Águilas, ya que aseguró, no llegaron a pláticas formales.

Además, el jugador mexicano dejó saber que aún le queda contrato con la escuadra de la Major League Soccer, en donde dijo se siente contento, por lo que no consideró a los capitalinos a pesar de que incluso buscaron hacer un intercambio para su llegada, ya que dijo no hubo un diálogo oficial.

“Acabo de contestar un tweet que en ningún momento me negué a llegar al América, simplemente no se dieron las cosas a mí no me contactaron directamente, fue a través de mi representante. Lo que había era un interés para hacer un intercambio, pero en ningún momento dije que no, ni iniciamos conversaciones formalmente”, declaró en entrevista para W Deportes.

Sin embargo, no descartó la posibilidad de que en algún momento pduiera fichar por los azulcremas, equipo en el que consideró cualquier jugador querría estar debido a su grandeza y reconocimiento, aunque dejó en claro que el único club por el que no se interesaría es el Monterrey.

“Lo que se maneja que me negué, o no quise ir es totalmente falso, en sí estoy muy contento acá en Atlanta, tengo un contrato largo. A cualquier equipo le diría que sí, menos a Rayados de Monterrey, pero todos sabemos que el Club América es un equipo grande, importante, popular y a cualquier jugador le gustaría estar ahí”, manifestó.