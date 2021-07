América: Karel Campos confesó que no pudo dormir previo a su debut

Karel Campos, juvenil del América, reveló que una noche antes de su debut en Primera División frente al Querétaro no pudo conciliar el sueño debido a que se sentía ansioso.

"Me sentía emocionado y a la vez nervioso y en la noche no podía dormir, estaba con esas ansias de que ya empezara el partido, no corría el tiempo y con ansias de poder jugar, tener minutos y darle la alegría a mis papás para poder debutar", relató en entrevista para el canal del club.

Campos, quien en el duelo ante Gallos ingresó al terreno de juego al minuto 85' en lugar de Álvaro Fidalgo, señaló que al momento en que fue llamado por el curpo técnico, recordó todo su proceso como futbolista. Además, dijo que no se conforma con haber debutado y que trabajará para mantenerse en el máximo circuito.

"Llega el momento, yo estoy calentando y me llaman y pues se me vienen mil cosas a la cabeza, muchos pensamientos, desde donde empecé a jugar futbol, como ha sido mi proceso hasta poder llegar a debutar y siempre lo he dicho y como me dicen también mis compañeros que no me conforme nada más con eso, que ya hice lo más fácil, ahora viene lo más difícil que es mantenerme", agregó.

