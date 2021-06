América: Layún aceptó bajar su salario para volver a las Águilas y luchar por el título

El deseo de Miguel Layún por regresar al equipo que lo catapultó estaba por encima de cualquier objeción, incluído el tema económico, pues para que el lateral pudiera firmar su nuevo contrato con las Águilas tuvo que poner en segundo plano sus ingresos, considerando que en Rayados percíbía más de lo que estará ganano en el Nido.

“En cuanto Solari dio el visto bueno empezamos a platicar y mi agente me dijo que no llegaban a los números que yo cobraba, pero yo dije 'no tengo problema, yo no estoy buscando volver al América por dinero, quiero volver porque yo quería regresar al América, salir campeón y después poder pensar tranquilamente en el retiro'. No iba a ser una traba el dinero y me bajé considerablemente de lo yo ganaba en Rayados para poder cerrar el trato”, confirmó e entrevista con RÉCORD.

“Yo le externé a mi representante que para mí el América era muy especial y que pudiera sondear la posibilidad de regresar al América, al final el primer contacto fue con Baños, pero Baños respeta muchísimo la opinión de Solari y se consultó con él para ver si estaba de acuerdo en que yo fuera parte del plantel”, agregó.

Layún también reveló que fue iniciativa del propio futbolista el acercamiento con América y que en cuanto vio que existía la posibilidad de volver fue franco con la directiva de Rayados para ponerle fin a su contrato seis meses antes.

“Me quedaban seis meses de contrato con Rayados y sabía que podía firmar librementeahora y se planteó la posibilidad de ver si podía salir en verano libre cediendo el total del restante de dinero que tenía en el contrato, esos seis meses yo los daba por perdidos.

"No me gusta ni soy partidiario de esos seis meses en donde un jugador firma ya con otro equipo pero está seis meses todavía más en su equipo y ya solamente estás pensando allá y aunque te entregues al cien por ciento en el club donde estás participando cualquier error se toma a mal porque te dicen que ya estás pensando en el otro equipo, no soy partidiario”, sentenció Miguel Layún.

