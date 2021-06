Edson Álvarez: 'Piojo Herrera me tenía borrado, estaba castigado y no sé qué hice'

Edson Álvarez recordó su pasado en América, en donde destacó que en su paso por las Águilas, Miguel Herrera no le tenía confianza y estaba borrado del equipo.

"Yo no estaba jugando, el Piojo me tenía borrado, me tenía castigado, no sé qué le hice pero me tenía borrado antes de la Liguilla, no venía jugando, aparte la generación que fuimos campeones, teníamos un equipazo, Mateus, Lainez, Marchesín, Oribe, Henry, yo, la verdad una generación muy ch...", aseguró en entrevista con el Escorpión Dorado.

Asimismo, el Machín confesó que una lesión de Mateus Uribe le permitió brillar en la Final ante Cruz Azul del 2018, misma que le permitió tener proyección.

"Me tenía borrado, era el chavito, el auto goleado, optaba por poner a Guido y a Mateus, era de: 'Edson, aguántanos ahí', y la verdad qué mala suerte, Mateus se lastima para la final, el de ida no lo jugué, y Mateus se lastimó, y 'Edson, vas para la final de vuelta'.

"Un jugador rinde cuando tiene confianza, yo de no venir jugando a que me metiera a la Final, Final... como que Herrera prefería a otros jugadores en ese momento y ahí va el Edson, metí dos goles, ganamos 2-0", recordó.

