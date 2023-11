América: Leo Suárez no jugará contra Tigres en la Jornada 17 del Apertura 2023

Hasta la Liguilla. América no podrá contar con Leonardo Suárez para el choque contra Tigres correspondiente a la última jornada del Apertura 2023.

RÉCORD pudo confirmar que el volante argentino no estará en la convocatoria y, por lo tanto, no hará el viaje a Monterrey debido a que no está al cien físicamente.

El atacante de las Águilas se ha perdido los últimos partidos del equipo por una distensión muscular que sufrió en el calentamiento previo al partido contra San Luis y que le ha impedido entrar en acción.

Sin embargo, el Cuerpo Técnico que encabeza André Jardine está totalmente convencido de que Suárez no tendrá ningún problema en llegar a plenitud para los Cuartos de Final en un par de semanas.

