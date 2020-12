América: Nico Castillo no será registrado pese a evolución notable

Nicolás Castillo, delantero del América, sigue evolucionando bien en su recuperación, luego de la trombosis que sufrió a principios de este año y que lo ha marginado de las canchas durante todo este tiempo; sin embargo, el club aún no podrá contar con él para el Clausura 2021.

Pese a que se esperaba que el chileno pudiera estar totalmente recuperado a inicios del 2021 para poder regresar a jugar con las Águilas, esto, no será así, por lo menos en el primer semestre del año entrante, pues RÉCORD pudo saber, que Castillo no será registrado para el torneo Clausura, ya que no ha recibido el alta médica.

Es importante mencionar que el atacante andino si ha tenido una evolución notable, pero dada la delicadeza de su padecimiento, el cuerpo técnico Azulcrema ha tomado la decisión de no acelerar su proceso para no arriesgarlo, pues incluso, el entrenador del América, Miguel Herrera, confirmó en días recientes, que el jugador necesita someterse nuevamente a un tratamiento quirúrgico.

“La verdad es que todavía está a tiempo de pedir una operación, tiene que volver a pasar por una cirugía, que esperemos sea muy positiva como los reportes que han entregado los médicos que han sido muy buenos, decir que él podría estar regresando a las canchas”, mencionó el estratega hace unos días en entrevista para TUDN.

La última imagen que se tiene de Nico jugando un partido, es la de la Final del Apertura 2019, en la que las Águilas perdieron ante Monterrey, con él errando un penal. Al poco tiempo, le vino la lesión que lo llevó a ser operado y que derivó en la trombosis. Pese a esto, la directiva americanista, no tiene en mente desecharlo y seguirá haciéndose cargo del jugador en lo que resta de su recuperación, la cual, no parece estar próxima.

