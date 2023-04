Ya hay luz verde para Lucho. El fin de semana sorprendió la reaparición de Luis Fuentes en el once titular de América, algo que no ocurría desde la J2 cuando visitaron a Toluca, sin embargo, a partir de este fin de semana es muy probable que el futbolista comience a tener mayor actividad.

La ausencia de Lucho era motivo de distintas especulaciones, desde que el jugador estaba lesionado hasta que se había fracturado la relación con el Cuerpo Técnico, sin embargo, RÉCORD pudo saber que dicha ausencia obedecía en mucho a una limitante contractual.

Como parte de la estructuración que está haciendo la directiva para el próximo semestre, en las oficinas de Coapa quieren evitar que la renovación de Fuentes se dé manera automática por la cláusula de minutos jugados en el torneo, método por el cual ha podido extender su contrato con el club las últimas veces.

Y es que el plan de la directiva es ir por un lateral izquierdo en el verano y así consolidar su plantilla con el posible refuerzo y con Salvador Reyes para la competencia interna, razón por la cual Fuentes que está próximo a cumplir 37 años ya no entraría en los planes.

No obstante, no es un hecho que Lucho no vaya a seguir en Coapa pues en caso de que la directiva no logre cerrar el fichaje deseado intentarán negociar con él para extender su estadía 6 meses más, pero su renovación ya sería por un acuerdo entre ambas partes y no de manera automática por la cláusula de minutos.

Se sabe que para la renovación se convierta en un trámite, Fuentes tendría que disputar el 60 por ciento de los minutos en el torneo, cifra que a estas alturas ya no va a alcanzar ni siquiera jugando los 90 de todos los partidos restantes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA PREPARA DUELO VS CRUZ AZUL CON ALEJANDRO ZENDEJAS