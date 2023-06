Analiza quedarse a cumplir su contrato. Se sabía que uno de los jugadores que buscaban su salida en este mercado por la falta de actividad era Óscar Jiménez, sin embargo, con todos los movimientos que hay en el club, el guardameta no ve con malos ojos quedarse en la institución el tiempo que le falta.

RÉCORD pudo saber que el portero ya está enterado de que en caso de permanecer en Coapa será el responsable de proteger el arco azulcrema para el inicio de torneo Apertura 2023, y para la aventura de las Águilas en la Leagues Cup a disputarse entre julio y agosto.

Debido a que el portero titular Luis Ángel Malagón estará con la Selección Nacional disputando Nations League y Copa Oro, no podrá volver hasta mediados de julio, cuando termine la actividad del Tri en Estados Unidos, por lo que Jiménez tendrá la oportunidad de volver a ganarse el respeto de la afición.

Para los partidos contra Bravos de Juárez, Querétaro y Puebla, Óscar tiene garantizada la titularidad, posteriormente en el certamen internacional el 23 y 27 de julio estará jugando contra St. Louis y Columbus Crew, respectivamente, y es ahí donde Malagón podría reincorporarse a la plantilla americanista.

Otro factor que podría influir en la decisión del guardameta es que por ahora todavía no se sabe quién será el director técnico del equipo, no obstante, al ya no estar Fernando Ortiz, quien fue el que lo mandó a la banca el arquero recupera la ilusión de convencer al nuevo cuerpo técnico.

Lo que es un hecho es que en caso de que Jiménez decida buscar una oportunidad lejos del Nido azulcrema, la directiva estará en un nuevo e inesperado dilema, pues tendrá que ir a buscar de urgencia a un nuevo portero con más experiencia o darle la confianza a uno de los guardametas canteranos con todo el riesgo que eso implica.

