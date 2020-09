América: Óscar Jiménez confesó que Agustín Marchesín no le caía bien

Oscar Jiménez, quien regresó a la titularidad con el cuadro americanista tras la lesión de Guillermo Ochoa, confesó lo que le ha aprendido a Paco Memo y a Agustín Marchesín, quien en un principio no era de su agrado.

“Yo no tenía el gusto de conocerlo (a Marche), cuando estaba en Santos no me caía bien como portero y ahora que lo tuve de compañero cambiaron las cosas. En cada partido quiere jugar y ganar, trae al equipo muy concentrado”, comentó TUDN.

Por otra parte, reveló que de Ochoa aprendió a manejar todas las situaciones con calma y no sentirse presionado en situaciones complicadas, además de sus grandes reflejos.

¿Qué le aprendiste a Marchesín y qué le aprendes a Memo?@OscarFcoFabela1 nos responde en exclusiva para @Lineade4TUDN En TUDN pic.twitter.com/TlJ5aiGcQl — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) September 30, 2020

“De Memo lo que resalto es el temple que tiene, no siente la presión, la experiencia que ha ganado vale muchísimo, entonces es una persona muy sobria y tiene reflejos. Él saca las pelotas que uno piensa que van a ser goles”, finalizó.

