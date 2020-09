Piojo Herrera: Alfredo Tena lo ayudó a entender la rivalidad de América vs Pumas

El entrenador de América, Miguel Herrera habló sobre la rivalidad con Pumas y confesó que Alfredo Tena le ayudó a entender el por qué es un Clásico y la fuerte rivalidad que existe entre los dos equipos.

"Sin ninguna duda el América contra Pumas es un Clásico, uno va entendiendo los Clásicos conforme los va jugando, vas teniendo la pasión, a mí no me tocó jugar exactamente de jugador ningún Clásico, pero ya de técnico me han tocado muchos, me di cuenta de que hay mucho odio de los dos equipos por Alfredo Tena", aseguró en entrevista con Fox Sports.

El timonel de las Águilas aseguró que el Capi Furia le dejó una lección sobre la fuerte rivalidad y competencia de los dos equipos, quienes traen un 'choque' desde muy jóvenes.

"PARA QUE UNA FIGURA AMERICANISTA TAN GRANDE COMO ALFREDO TENA NO QUIERA A LOS PUMAS, CLARO QUE HAY UN CLÁSICO" #LUPenCasa Gracias al 'Capitán Furia' fue que Miguel Herrera reconoció el Pumas vs. América como un Clásico ¿Y qué pasa con la cancha del Estadio Azteca? pic.twitter.com/AAyQOL2apu — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 30, 2020

"Me di cuenta de mucho odio entre los dos equipos cuando vi de repente acercarse a unos niños de 10, 12 años que estaban jugando en la cancha de atrás contra otros del América y vienen a pedir fotos y el Capi Furia les dijo que no y se va, el Capi me dijo que era porque traían playera de los Pumas y él odiaba a los Pumas, no hay equipo que más odie que a los Pumas, ni a las Chivas, entonces al ver esto entendí que claro que hay un Clásico contra ellos, una situación de choque", confesó Herrera.

El Piojo aceptó que después de esta situación su perspectiva cambió, pues anteriormente no entendía bien la importancia de los partidos contra los felinos.

"Yo el América contra Pumas no lo entendía mucho hasta que me di cuenta y sobre el trajinar cuando llegas con camionetas blindadas a CU y todas esas cosas yo no entendía eso, solo entendía que no hay mucha química entre los dos equipos, no se quieren, desde chavos están compitiendo, pero ahora lo entiendo bien", finalizó.

América y Pumas se enfrentarán este sábado 3 de octubre durante la Jornada 13 del Guardianes 2020, partido en donde se disputarán más que tres puntos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: BRUNO VALDEZ SE REHABILITA EN UNA TINA DE AGUA