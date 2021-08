América: Pedro Aquino se recuperó y será titular ante Xolos; Layún y Fidalgo a la banca

Sorpresas en el once de América. Pedro Aquino será parte del once titular ante Tijuana. El futbolista peruano se recuperó del esguince y será el responsable de la media de contención azulcrema a pesar de que no entrenó al parejo del equipo.

Santiago Solari sorprendió con algunos movimientos y como parte de la rotación que está haciendo para evitar lesiones, mandó a Miguel Layún y Álvaro Fidalgo con los jugadores suplentes.

En otro movimiento, Roger Martínez y Henry Martín jugarán juntos desde el arranque por primera vez, los atacantes se habían estado rotando la posición, sin embargo, para esta tarde ambos jugarán desde el inicio.

Emanuel Aguilera regresó al cuadro estelar luego de pagar su partido de suspensión y junto a Bruno Valdez conformará la línea defensiva de las Águilas esta tarde.

Destacar que el América tendrá banca de lujo con Renato Ibarra, Federico Viñas, Nicolás Benedetti, Luis Fuentes, además, del último de sus refuerzos, Mario Osuna.

