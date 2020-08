América: Piojo Herrera volvió a criticar al arbitraje tras derrota vs Monterrey

Miguel Herrera, técnico del América, arremetió nuevamente en contra del árbitro al señalar que la expulsión de Roger Martínez fue injusta, ya que esta, no fue revisada con el VAR.

"Lo de Roger no está ni cerca de ser expulsión. El error de Roger es querer tapar, es un foul como los que él recibe, tengo que decirle que, estando amonestado, no lo puedes ni voltear a ver, para eso hay un aparato que se llama VAR para revisar la jugada “.

El Piojo aseguró que la derrota de su equipo a manos del Monterrey se debió a las distracciones de sus jugadores, sobre todo a balón parado, reconociendo que es algo que le molesta y que lo hace dudar para elegir a su once inicial.

“El equipo se ha distraído mucho a balón parado y si no estamos más atentos ahí sufriremos, desafortunadamente no estamos concentrados y hacemos un penal tonto, no estamos trabajando con conciencia de marcar al hombre que me toca, después del tercer gol el equipo bajo los brazos, cuando no deberíamos, eso sí molesta y eso si pone en dudas con quién voy a iniciar, debemos jugar con mucho mayor orgullo”, declaró en conferencia de prensa.

Por último, el estratega les pidió a sus jugadores ser conscientes de la responsabilidad que conlleva jugar en el América, debido a que la afición es demasiado exigente y dijo que utilizara a los jugadores que tengan mayor determinación, sin importar el nombre.

“Los jugadores están distraídos y no están conscientes que a este equipo le juegan a full y aquí a la gente todo le molesta y tenemos que entender dónde estamos parados, porque aquí perder a la gente le molesta, de ganar 4-0 a la gente le molesta, de ganar un partido y no hacerlo redondo, a la gente le molesta, espero que entiendan que no podemos bajar los brazos, los que tengan actitud y determinación son los que jugaran, después los nombres no me importan quien sean”, explicó