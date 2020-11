América: Raúl Herrera encontró gente en el club dispuesta a asimilar su metodología

Después de la salida de Alfredo Tena del club, los equipos de sus Fuerzas Básicas se desmoronaban, especialmente el equipo Sub 20; sin embargo, hace un par de jornadas que se enderezó el camino, pues desde que llegó Raúl Herrera al cargo notó el talento y la calidad de jugadores que hay en el Nido, y sabía que solo era cuestión de tiempo para que llegaran los resultados.

"Mi primera impresión es que se puede hacer mucho porque hay mucha materia prima para poder trabajar, hay mucha calidad técnica, tengo un equipo de trabajo que no domina todo lo que yo quiero y mi manera de ver al futbol y todo lo que pretendo pero quieren adoptarlo, desde el Cuerpo Técnico de la Sub 17 y todo su staff, así como el Cuerpo Técnico de la Sub 20 y su staff completo y eso hará que sea mucho más rápido", apuntó el directivo español.

El europeo destacó el compromiso que están mostrando desde el día uno sus entrenadores de Fuerzas Básicas del América con quienes comenzó a trabajar desde el día de su llegada.

“Las dos categorías que están ahora en juego, la de Mauricio Gallaga (Sub 17) y Paulo Serafín (Sub 20) desde el primer momento han puesto toda su disposición a aprender y eso facilita mucho el trabajo porque no tienes que convencer de nada a nadie. Yo he tratado de implementar lo que busco con ellos desde que llegué y he podido ver avances tangibles que quizas para muchos hacia fuera no se noten, pero ya hay trabajo con ellos”, sentenció Raúl Herrera.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: DIRECTOR DE FUERZAS BÁSICAS DETALLÓ METODOLOGÍA QUE UTILIZARÁ