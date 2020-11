Memo Ochoa: 'El futbol mexicano no busca trascender internacionalmente'

Para Guillermo Ochoa, portero del América, el futbol mexicano no busca trascender internacionalmente, pues se vive como en una 'burbuja', por lo que no es muy conocido a nivel mundial.

“Lo he dicho muchas veces que estamos como en una burbuja, que todo el mundo nos ve, nos van a venir a buscar, pero como lo clubes económicamente están bien, pues no buscan trascender internacionalmente.

“Cuando yo fui a Europa, primero hay que abrir los ojos, llegas a un lugar. Yo vengo de México, del Club América, de un equipo famoso, conocido, la gente me conoce, y llegas a un país donde no se ve el futbol mexicano. No conocen lo que es el futbol mexicano", mencionó para CNN.

“Tenía compañeros que me decían, 'conozco al América, a dos, tres equipos, pero cuántos equipos hay en la Liga'. Te quedabas de 'cómo, es una broma’, pero pasa que no conocen el futbol mexicano", agregó.

Sobre su reciente convocatoria a la Selección Mexicana, el meta azulcrema tiene en la mira a Qatar 2022, jugar su quinto Mundial y de una vez por todas superar los Octavos de Final.

“Por supuesto que sí, mi ilusión es poder jugar un tercer Mundial, poder estar en mi quinto Mundial. Mi sueño es poder dar ese paso que no hemos podido darlo; tengo ganas de volver a intentarlo. Creo mucho en el equipo que tenemos, en la selección que tenemos", manifestó.

