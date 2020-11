Piojo Herrera arremetió contra 'Negro' Santos: 'Soy más americanista que él'

Continúan 'levantando el polvo'. Las diferencias entre el técnico del América, Miguel Herrera, y el exreferente azulcrema, Antonio Carlos Santos, continúan subiendo de tono entre 'dimes y diretes'.

Durante una entrevista con 'Ahora o Nunca' de ESPN, el entrenador de las Águilas contestó a las críticas del 'Negro Santos', dejando claro que a pesar de no defender la elástica azulcrema como jugador, como entrenador ha dejado huella.

“A mí me parece que es más envidia, sin ninguna duda. Él no ha tenido la capacidad de hacer las cosas bien para trabajar en el club. Yo no soy el que da trabajo, yo no fui americanista como él y sin embargo me fueron a buscar. Hoy estoy seguro que soy más americanista que él, porque yo le voy pierda o gane.

- “A mí me parece que es por envidia” - “Soy más americanista que él” | @MiguelHerreraDT contesta a las críticas de @negrosantos13 hoy en @ahoraonuncaespn. @herculezg pic.twitter.com/97K3RC8LL8 — mauricio pedroza (@mauriciopedroza) November 10, 2020

“Yo también ya pasé a ser parte de la historia de este club, soy el técnico que más logros ha tenido. Le guste o no le guste yo también soy parte de este club”, explicó el técnico azulcrema.

