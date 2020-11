América: Piojo reveló que Roger Martínez tendrá este fin de semana para definir su futuro

Miguel Herrera ya no está contento con Roger Martínez debido a la actitud que ha tomado y aseguró que el jugador tendrá que buscar un nuevo club.

La directiva de América le ha puesto este fin de semana como plazo al agente del colombiano para que aclare cual será su futuro y se decida a buscar un nuevo destino.

"Hay que esperar la decisión entre la directiva y el agente de Roger. Lo hablé con él y no me gusta esta situación, pero entendemos que hay momentos y situaciones. Si no sale nada este fin de semana lo integramos de lleno y así es el futbol", comentó.

Martínez solo ha jugado 51 minutos en los últimos 10 partidos de las Águilas.

