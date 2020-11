Herrera tras empate de América: 'No me voy contento, pero debíamos descansar jugadores'

Fiel a su estilo y a su sensatez, Miguel Herrera admitió que el empate conseguido por el América en Ciudad Juárez no lo dejó satisfecho porque faltó certeza.

“No me voy contento, pero sabíamos que teníamos que darles descanso a algunos jugadores y que los había exigido más. Los que jugaron, bien, faltó ser más certeros para obtener el resultado, pero así es el futbol”, reconoció en conferencia de prensa.

“La verdad es que Ramón (Juárez) jugó un buen primer tiempo, a Lezcano no le puedes dar esta posibilidad y lo pagamos, pero varios no me desagradaron, lo que no me gustó fue que empezamos muy lento y el equipo agarró ritmo más rápido en el partido”, añadió.

Sobre la situación de Roger Martínez, el estratega azulcrema descartó que tenga una solución al problema, aunque aseguró que de no suceder nada este fin de semana, lo reintegrará de lleno al trabajo con los demás.

“Esperar, la decisión la toma la directiva y la gente de Roger, yo lo hablé con él, no me gusta esta situación pero si en este fin de semana no sale nada, pues ya a integrarlo de nuevo”, sentenció Miguel Herrera.